Bakan Yaşar Güler'den Maltepe'de şehit ailesine vefa ziyareti

Bakan Güler'in ziyareti:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İstanbul'da yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret, şehit Er Alaattin Buluç'un ailesine yönelik taziye ve anma amacı taşıdı.

Aileyle buluşma:

Ziyaret kapsamındaki görüşmede bakan Güler, ailenin yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti ve ailenin durumuyla yakından ilgilendi. Şehidin ailesiyle yapılan görüşmede duygusal anlar yaşandı ve şehit yakınlarına destek mesajları iletildi.

Bakanlığın paylaşımı ve vurgular:

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Er Alaattin Buluç’un İstanbul Maltepe’deki ailesini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, şehidimizin dualarla anıldığı ziyarette kıymetli ailemizle de yakından ilgilendi" ifadelerine yer verildi.

Ziyaret, devletin şehit yakınlarına yönelik geleneksel vefa ve destek yaklaşımının bir devamı niteliğinde gerçekleşti. Resmî açıklama, hem anma hem de aile desteğinin önemine dikkat çekti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, DİYARBAKIR’IN LİCE İLÇESİNDE ŞEHİT OLAN ALAATTİN BULUÇ’UN, İSTANBUL’DAKİ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.