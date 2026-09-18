Bakan Yumaklı Erzincan'daki jeotermal sera alanını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da jeotermal enerji kullanılarak gerçekleştirilen örtü altı üretim çalışmalarının yürütüldüğü sera alanında incelemelerde bulundu. Akyazı Mahallesi'ndeki tesislerde üretim süreçleri ve yerel uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret detayları:

Yumaklı'ya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticileri ile il protokolü eşlik etti. Yetkililer ve saha çalışanları, seralarda uygulanan teknikler, üretim programları ve günlük iş akışına ilişkin bilgiler sundu. Bakan, çalışanlara kolaylıklar dileyerek üretimin bol ve bereketli olmasını temenni etti.

Potansiyel ve destek planları:

İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, Erzincan'ın mikroklima iklimi sayesinde tarımsal üretim ve özellikle seracılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. İlin sahip olduğu imkanların teşvik, destek ve üretim planlamalarıyla değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda saha ihtiyaçlarının takip edileceği ve planlamanın üretimi artırmayı hedefleyeceği belirtildi.

Yapılan görüşmelerde, jeotermal enerjiyle ısıtılan örtü altı üretiminin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılmasının öncelikli konular arasında yer aldığı kaydedildi.

BAKAN YUMAKLI, ERZİNCAN'DAKİ JEOTERMAL SERA ALANINI İNCELEDİ