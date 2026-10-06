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Bakan Yumaklı uyardı: 1-30 eylül denetimlerinde 117 bin 360 kontrolde 218.2 milyon lira ceza

Bakan İbrahim Yumaklı, 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen 117 bin 360 gıda denetimi sonucunda 218.2 milyon lira ceza uygulandığını ve 29 işletme hakkında suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bakan Yumaklı uyardı: 1-30 eylül denetimlerinde 117 bin 360 kontrolde 218.2 milyon lira ceza

Denetim sonuçları:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya paylaşımında 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yapılan denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218.2 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Bakanlığın önceliği ve izlenecek yol:

Yumaklı, 'tarladan sofraya' yaklaşımıyla milletin sağlığı ve güvenilir gıdaya erişiminin en temel öncelik olduğunu vurguladı. Kurallara harfiyen uyan esnaf ve işletmelerin desteklendiğini belirten Bakan, kuralları ihlal edenlere karşı ise kararlı bir denetim ve yaptırım sürecinin işletildiğini ifade etti.

Bu açıklama, Bakanlığın tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda denetimlerin devam edeceğine ve ihlal tespit edilenlere karşı idari ve adli işlemlerin sürdürüleceğine işaret ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, &quot;DENETİMLER SONUCUNDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, "DENETİMLER SONUCUNDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN İŞLETMELERE; 218.2 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULARKEN, 29 İŞLETME İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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