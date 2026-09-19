Bakan Yumaklı'dan Erzurum'da kurum ziyaretleri

Bakanın Erzurum programı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum programı kapsamında kente gerçekleştirilen açılış ve törenlere katıldı. İlk durağı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ile Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni oldu.

vali ve büyükşehir ziyaretleri:

Törenlerin ardından Erzurum Valiliği'ne geçen Bakan Yumaklı, burada Vali Aydın Baruş tarafından karşılandı ve kurumdaki çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaret programı çerçevesinde daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Yumaklı, belediye başkanı Sekmen'den yürütülen projeler ve hizmetlere dair bilgi aldı.

tarım müdürlüğü ve ticaret odası buluşması:

Günün ilerleyen saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yumaklı, programını Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda sektör temsilcileriyle yapılan toplantıyla tamamladı. Toplantıda projelerin uygulama aşamaları ve sektörel beklentiler ele alındı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZURUM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.