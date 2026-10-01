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Bakan Yumaklı'ya başkentte Taşköprü sarımsağı sunuldu

Bakan İbrahim Yumaklı, 21. Başkentte Kastamonu Günleri'nde Taşköprü Belediyesi standını ziyaret ederek ilçenin meşhur sarımsağını hediye olarak aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bakan Yumaklı'ya başkentte Taşköprü sarımsağı sunuldu

Bakan Yumaklı'ya Taşköprü sarımsağı takdim edildi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düzenlenen 21. Başkentte Kastamonu Günleri kapsamında Taşköprü Belediyesi standını ziyaret etti. Ziyarette, Taşköprü'nün tanınan ürünü olan Taşköprü sarımsağı Bakan Yumaklı'ya hediye edildi.

Etkinlik ve ziyaret ayrıntıları:

Etkinlik, 1-4 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştiriliyor. Açılış programına katılan Bakan Yumaklı, programın ardından Taşköprü standını ziyaret ederek Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Taşköprü standının tanıtımı:

Taşköprü Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve el emeği ürünlerini etkinlik boyunca tanıtıyor. Stand, 4 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ve Ankara'da yaşayan Taşköprülüler ile farklı kentlerden gelen ziyaretçilere ilçenin yöresel ürünleri, kültürü ve yerel değerleri hakkında bilgi veriliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ANKARA’DA DÜZENLENEN 21. BAŞKENTTE KASTAMONU GÜNLERİ’NDE...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ANKARA’DA DÜZENLENEN 21. BAŞKENTTE KASTAMONU GÜNLERİ’NDE TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ STANDINI ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE, BAKAN YUMAKLI’YA TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI HEDİYE EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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