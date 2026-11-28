Bolu'da kaybolan çocukların bulunması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gündemine gelen olay, Bolu Yedigöller bölgesinde gezmeye giden 10 kız çocuğu ve onları götüren 3 görevli için saatlerce haber alınamamasıyla başladı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, araçlarının bataklığa saplandığı tespit edilen çocuklar ve görevliler kurtarıldı.

Bakanın anlık tepkisi:

Bakan Göktaş, mahsur kalanların kurtarıldığı haberini alır almaz yaşadığı sevinci anbean gösterdi; bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bakanın rahatlama ve memnuniyeti açık şekilde görülüyor.

İletişim ve bilgilendirme:

Kurtarılma haberinin ardından Göktaş, son durum hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bilgi verdi.

Bakan Göktaş’ın çocukların bulunduğu haberini aldığı anda yaşadığı sevinç böyle görüntülendi