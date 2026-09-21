Bakanın talimatıyla çadırdan yeni eve taşındılar: 5 çocuklu ailenin dramı sona erdi

Adana'da dolandırıcılık sonrası sokakta kalan aileye devlet desteği:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev sahibi olma hayaliyle girdikleri süreçte dolandırıldıklarını iddia etti. Aile, mahalleden tanımadıkları ve ismini Mesut şeklinde tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle kredi kartı çıkarma işlemi yaptı; ancak kısa süre sonra toplam 1 milyon 200 bin lira borçlandırıldıklarını öğrendiklerini belirtti.

Nasıl dolandırıldıkları açıklandı:

Yunus Emre Mahallesi'nde başlayan olayda, Mesut olduğunu söyleyen şahısın "bankalarla çalışıyoruz, kredi kartı çıkartalım" yönlendirmesine güvenen Aslaner ailesinin bilgileri verildi. İddiaya göre kredi kartları aileye ulaşmadı ve daha sonra borçlar ortaya çıktı. İlk aşamada "yeterli kanıt bulunamadığı" için polise gidip şikayetçi olamadıklarını aktaran aile daha sonra polise başvurarak ifadelerini verdi.

Çadır yaşamı ve devlet müdahalesi:

Ev kirasını ödeyemeyen aile evden çıkarıldı; en küçüğü 2 aylık olan beş çocukla kalan Hatun Aslaner, babasının hayvan pazarının yanındaki ahırına kurulan çadırda yaşamaya başladı. Ailenin durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirildi. Haberin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili Adana Valiliği'ne ailenin ivedilikle yerleştirilmesi talimatını verdi.

Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aile için merkez Yüreğir ilçesinde bir ev kiraladı, vakıf ekipleri ailenin eşyalarını alarak çadırdan yeni evlerine taşıdı. Taşınma sırasında anne ve çocukların duyguları gözlerden okunuyordu.

Hatun Aslaner, Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Evden atılınca çadırda kaldım. Çok kötü günler yaşadım. Geceleri yatamıyorduk. Korkunçtu orası. Bakanımızdan Allah razı olsun. Sesimizi duydu, yağmurlar başlamadan bize bir ev tuttular. Eşyalarımızı aldılar. Çok teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ederim" dedi.

Aslaner ayrıca, "Polis geldi ve ifade verdik. O şahıstan şikayetçi olduk. Başıma ne geldiyse anlattım. Bakanımız bize ummadığımız anda aile oldu. Bakanımız bize hem anne hem de baba oldu. Allah razı olsun" sözleriyle yetkililere minnettarlığını dile getirdi.

Vakfın sağladığı yerleşimle birlikte aile, çadır yaşamından çıkarılarak barınma sorununu çözmüş oldu; olayla ilgili soruşturma ve şikayet süreçleri polis tarafından yürütülüyor.

AİLE, KENDİLERİNE KİRALANAN EVE TAŞINDI.