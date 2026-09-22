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Bakanlar Turgutlu'da yaralı öğrencilerle buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaralı öğrenciler ve aileleriyle görüşerek tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:54

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bakanlar Turgutlu'da yaralı öğrencilerle buluştu

ziyaretin kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tedavi gören yaralı öğrencileri ziyaret etmek üzere Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi.

Ziyarete Manisa Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti. Bakanlar gelişi sırasında olayın yaşandığı Albayrak Mahallesi’ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi bağlamında bilgi aldı.

olayın kısa özeti:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, okulda okuyan bir öğrencinin aynı okuldan diğer öğrencilere yönelik silahlı saldırısı sonucu bazı öğrenciler yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

hastanedeki görüşmeler:

Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin, yaralı öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında doktorlardan bilgi aldı. Görüşmeler sırasında hem öğrencilere hem ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yetkililer, sağlık durumlarının takip edildiğini belirtirken, bakanlar da incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. Ziyaret sırasında açıklayıcı bilgi alma ve mağdurların durumuna ilişkin yetkili mercilerle koordinasyon sağlama ön plana çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEREK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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