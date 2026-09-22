Bakanlar turgutlu'daki yaralı öğrencileri hastanede dinledi

bakanlar hastanede yaralıları ziyaret etti:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tedavi gören öğrencileri ve ailelerini ziyaret etmek üzere Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi.

olayın geçtiği okul ve kapsamı:

Ziyaret, Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan bir öğrencinin aynı okulda okuduğu öğrencilere yönelik silahlı saldırısı sonrası yapıldı. Bakanlar, olayın ardından yaralanan çocukların tedavi sürecini ve olayın etkilerini yerinde takip etti.

görüşmeler ve alınan bilgiler:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin, hem yaralı öğrencilerle hem de aileleriyle sohbet ederek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililerden yaralıların sağlık durumu ve emniyet güçlerinden olayla ilgili bilgi alındı.

Hastanedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından her iki bakan da Manisa'dan ayrıldı.

Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi yaralı öğrencileri ziyaret etti