Bakanlık ataması: Bartın'dan Bolu'ya yeni il müdürü

Atama kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatına ilişkin görev değişiklikleri kapsamında Yavuz Korkmaz, Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevinden alınarak Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirildi. Bartın'daki görevini devir teslim töreninin ardından bırakacak olan Korkmaz'ın yerine, Deniz Şengezer vekaleten il müdürlüğü görevini üstlendi.

yavuz korkmaz'ın görev süresi ve kariyeri:

Yavuz Korkmaz 1978 yılında Amasya'nın Suluova ilçesinde doğdu ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Kamu hizmetinde TBMM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB bünyesinde çeşitli görevler yaptı. Bartın'da 29 Kasım 2023'te göreve başlayan Korkmaz, yaklaşık üç yıllık görev sürecinin ardından Bakanlık tarafından Bolu'ya atandı. Müdür Korkmaz'ın önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleştirileceği planlanan devir teslim töreninin ardından Bartın'dan ayrılması bekleniyor.

deniz şengezer'in mesleki geçmişi ve yeni rolü:

Deniz Şengezer 1974 yılında Malatya'da doğdu ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına psikolog olarak başlayan Şengezer, Kayseri ve Eskişehir'de yetiştirme yurdu, sosyal hizmet merkezi ve kadın konukevi gibi farklı hizmet alanlarında görev yaptı. Kuruluş müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı gibi yöneticilik görevlerinde bulunan Şengezer, 2022 yılından bu yana İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Son yapılan atama ile Şengezer, Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

BARTIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ YAVUZ KORKMAZ, BOLU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ