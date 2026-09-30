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Bakanlık ile İzmir ulaşım ve altyapıda koordinasyonu masaya yatırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkari Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı bakanlıkta kabul ederek ulaşım ve altyapıda koordinasyonu görüştü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakanlık ile İzmir ulaşım ve altyapıda koordinasyonu masaya yatırdı

Bakanlıkta kabul gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkari Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı bakanlıkta kabul etti. Görüşme, iki kurum arasında şehir içi ulaşım ile altyapı alanlarında iş birliği ve koordinasyon imkânlarının değerlendirilmesine odaklandı.

görüşmede ele alınan konular:

Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir’in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkânlarını değerlendirdik. İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz.”

takip ve sorumluluklar:

Paylaşımda yer alan ifadeler doğrultusunda, Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki yetki ve sorumluluk çerçevesinde koordinasyonun sürdürülmesi vurgulandı. Uraloğlu, İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerlerine düşen çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKARİ URALOĞLU, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY&#039;I...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKARİ URALOĞLU, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY'I KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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