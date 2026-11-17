Bakanlıkta veda: Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı ağırladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görev süresinin sona erecek olması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı bakanlıkta ağırladı.

görüşmede dile getirilen teşekkür ve takdir:

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkaya'nın Anayasa Mahkemesindeki üyeliği, başkanvekilliği ve başkanlığı süresince Türk yargısına sunduğu kıymetli hizmetler ve mesleki tecrübesiyle hukuk camiasına sağladığı katkılar dolayısıyla şükranlarını sundu.

veda dilekleri ve kurumsal anlamı:

Paylaşımda ayrıca nazik ziyaretleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki hayatında Özkaya ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik dilendi. Bu tür veda ziyaretleri, yüksek yargı ile yürütme arasındaki kurumsal nezaket ve takdiri göstermesi bakımından önem taşıyor.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, GÖREV SÜRESİNİN SONA ERECEK OLMASI NEDENİYLE VEDA ZİYARETİNDE BULUNAN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KADİR ÖZKAYA İLE GÖRÜŞTÜ.