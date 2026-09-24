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Bakanlıktan Şimşek iddialarına net yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, köşe yazısındaki Mehmet Şimşek iddialarını reddetti; Şimşek’in adı geçen aracı kurumla hiçbir ticari ilişki veya ortaklığı yok.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakanlıktan Şimşek iddialarına net yalanlama

Bakanlık iddiaları kesin biçimde yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Mehmet Şimşek hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şimşek’in adı geçen aracı kurumun sahip ve yöneticileriyle İngiltere’de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir şekilde iş ilişkisi, ortaklık veya ticari bağının bulunmadığı vurgulandı.

Bakanın geçmiş görevi ve ilişki sınırı:

Açıklamada ayrıca Sayın Bakanımızın 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch’in araştırma biriminde görev yaptığı hatırlatıldı. Bakanlık, bu görevin "herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi" içermediğini belirtti ve Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye’deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmasının, kişinin bireysel olarak bu kurumlarla ilişki içinde olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

İddiaların kaynağı ve hukuki haklar:

Bakanlık açıklamasında, iddiaların bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle oluşturulduğu; bu yolla Sayın Bakan hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu kaydedildi. Metinde, bir kişinin itibar veya nüfuz izlenimi kazandırmak amacıyla Sayın Bakanımızın adını kullanmasının da Bakan ile ilişki kurulduğunu göstermeyeceği, böyle bir durum varsa sorumluluğun ilgili kişiye ait olacağı belirtildi ve gerçek dışı iddialara karşı hukuki hakların saklı olduğu duyuruldu.

Açıklama, söz konusu iddialara yönelik Bakanlık tutumunu netleştirirken, medyada yer alan bilgilerin doğrulanmasının önemini bir kez daha öne çıkardı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN, MEHMET ŞİMŞEK&#039;İN 2000-2007 YILLARI ARASINDA MERRİLL...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN, MEHMET ŞİMŞEK'İN 2000-2007 YILLARI ARASINDA MERRİLL LYNCH'İN ARAŞTIRMA BİRİMİNDE GÖREV YAPTIĞI, BU GÖREVİN HERHANGİ BİR KURUMLA TİCARİ İLİŞKİ KURMA VEYA İŞ VERME YETKİSİ İÇERMEDİĞİ AÇIKLANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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