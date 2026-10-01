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Baki Ersoy: sevdamız koltuk değil, Kayseri'nin sorunlarını 522 kez meclise taşıdık

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 27. ve 28. dönemlerde TBMM'de toplam 522 kez 'Kayseri'yi gündeme taşıdıklarını ve 27 bin 61 talep aldıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Caner Şahin

Baki Ersoy: sevdamız koltuk değil, Kayseri'nin sorunlarını 522 kez meclise taşıdık

Ersoy'un faaliyet raporu:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, milletvekilliği görevine 2018'de başladığını ve geçen yaklaşık 8 yıl boyunca Kayseri önceliğiyle çalıştıklarını belirtti. Ersoy, faaliyet raporuna göre makamlarına, büyük çoğunluğu kentten olmak üzere 27 bin 61 talebin ulaştığını; TBMM Genel Kurulu'nda 331 kez, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 191 kez olmak üzere toplam 522 kez Kayseri'nin adını meclis tutanaklarına geçirdiklerini kaydetti.

Meclis çalışmalarına dair rakamlar:

Ersoy, 27. Dönem ile 28. Dönemin ilk dört yasama yılı boyunca Kayseri'nin sorunlarını güçlü şekilde duyurduklarını vurguladı ve bu sayının Kayseri milletvekilleri açısından bir rekord olduğunu ifade etti. Rapor, Genel Kurul ve komisyonlardaki konuşma sıklığı ile verilen soru önergelerinin somut bir göstergesi olarak sunuldu.

Hizmet anlayışı ve saha vurgusu:

Ersoy, görevleri sırasında MHP Grubu adına genel kurulda 59 konuşma, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 98 konuşma gerçekleştirdiklerini ve şehrin meseleleriyle ilgili toplam 210 soru önergesi sunduklarını belirtti. Konuşmaların arkasında bir çiftçinin, esnafın, gencin ya da bir mahallenin talebinin bulunduğunu, milletvekilliğini makam değil ağır bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Geleceğe dönük taahhütler:

Ersoy, 27. Dönemde gösterdikleri çalışma disiplinini 28. Dönemin beşinci yasama yılında da aynı kararlılıkla sürdüreceklerini; daha çok sahada olacaklarını, daha çok dinleyeceklerini ve Kayseri'nin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ersoy son olarak «522 kez Kayseri. Gerekirse 5.022 kez daha söyleriz» diyerek bağlılık mesajını tekrarladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİNE...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİNE BAŞLADIĞI 8 YILLIK SÜREÇTE KAYSERİ’Yİ TBMM’YE 522 KEZ TAŞIDIĞINI SÖYLEYEREK, “522 KEZ KAYSERİ DEDİK; SEVDAMIZ KAYSERİ’MİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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