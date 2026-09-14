Baki Ersoy'dan Erciyes silüetiyle bütünleşecek '365 gün yaşayan' butik stadyum önerisi

Baki Ersoy'un önerisi:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, şehrin sosyal ve ticari dokusunu yıl boyu canlı tutacak bir tesis fikrini paylaştı. Ersoy, Kayseri'nin sadece maç günleriyle sınırlı kalmayan, her gün kullanım sunan mekanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Projenin öne çıkan özellikleri:

Milletvekili, projenin 5-10 bin kişilik kapasiteye sahip, butik ve çok amaçlı bir stadyum olacağını ifade etti. Öneride, tesisin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde, Erciyes Park aracılığıyla Erciyes'in eşsiz silüetiyle bütünleşmesi, futbolun yanı sıra konser ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapması öngörülüyor. Ersoy, mekanın kafeleri, restoranları, mağazaları ve sosyal alanlarıyla Avrupa'daki benzer örneklere yakın bir işleyiş amaçladığını aktardı.

İlerleyiş ve hedeflenen görüşmeler:

Ersoy, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: 'Kayseri’mizin; sadece maç günleri değil, yılın 365 günü yaşayan, kafeleri, restoranları, mağazaları ve sosyal alanlarıyla Avrupa’daki örnekleri gibi 5-10 bin kişilik butik ve çok amaçlı bir stadyuma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Erciyes Park’ın Erciyes’in eşsiz silüetiyle bütünleşecek, futbolun yanı sıra farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak böyle bir proje Kayseri’mize çok yakışır. İnşallah ilgili bakanlıklarımız ve büyükşehir belediyemizle gerekli görüşmeleri yaparak, ’365 gün yaşayan stadyum’ anlayışıyla düşündüğümüz bu projeyi şehrimize kazandırabiliriz. Hayal etmekle başlar, çalışmakla gerçeğe dönüşür'

Ersoy, projenin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklar ve büyükşehir belediyesiyle görüşmeler yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİ’NİN YILIN 365 GÜNÜ YAŞAYAN, KAFELERİ, RESTORANLARI, MAĞAZALARI VE SOSYAL ALANLARIYLA AVRUPA’DAKİ ÖRNEKLERİ GİBİ 5-10 BİN KİŞİLİK BUTİK VE ÇOK AMAÇLI BİR STADYUMA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.