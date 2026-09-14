Dolar 48,6196 +0,13%
Euro 56,1468 -0,31%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.747,98 -2,09%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 108,25 +3,48%
--°

Baki Ersoy'dan Erciyes silüetiyle bütünleşecek '365 gün yaşayan' butik stadyum önerisi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes silüetiyle bütünleşecek, yılın 365 günü yaşayan 5-10 bin kişilik butik ve çok amaçlı stadyum önerdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Baki Ersoy'dan Erciyes silüetiyle bütünleşecek '365 gün yaşayan' butik stadyum önerisi

Baki Ersoy'un önerisi:

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, şehrin sosyal ve ticari dokusunu yıl boyu canlı tutacak bir tesis fikrini paylaştı. Ersoy, Kayseri'nin sadece maç günleriyle sınırlı kalmayan, her gün kullanım sunan mekanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Projenin öne çıkan özellikleri:

Milletvekili, projenin 5-10 bin kişilik kapasiteye sahip, butik ve çok amaçlı bir stadyum olacağını ifade etti. Öneride, tesisin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde, Erciyes Park aracılığıyla Erciyes'in eşsiz silüetiyle bütünleşmesi, futbolun yanı sıra konser ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapması öngörülüyor. Ersoy, mekanın kafeleri, restoranları, mağazaları ve sosyal alanlarıyla Avrupa'daki benzer örneklere yakın bir işleyiş amaçladığını aktardı.

İlerleyiş ve hedeflenen görüşmeler:

Ersoy, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: 'Kayseri’mizin; sadece maç günleri değil, yılın 365 günü yaşayan, kafeleri, restoranları, mağazaları ve sosyal alanlarıyla Avrupa’daki örnekleri gibi 5-10 bin kişilik butik ve çok amaçlı bir stadyuma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Erciyes Park’ın Erciyes’in eşsiz silüetiyle bütünleşecek, futbolun yanı sıra farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak böyle bir proje Kayseri’mize çok yakışır. İnşallah ilgili bakanlıklarımız ve büyükşehir belediyemizle gerekli görüşmeleri yaparak, ’365 gün yaşayan stadyum’ anlayışıyla düşündüğümüz bu projeyi şehrimize kazandırabiliriz. Hayal etmekle başlar, çalışmakla gerçeğe dönüşür'

Ersoy, projenin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklar ve büyükşehir belediyesiyle görüşmeler yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİ’NİN YILIN 365 GÜNÜ...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİ’NİN YILIN 365 GÜNÜ YAŞAYAN, KAFELERİ, RESTORANLARI, MAĞAZALARI VE SOSYAL ALANLARIYLA AVRUPA’DAKİ ÖRNEKLERİ GİBİ 5-10 BİN KİŞİLİK BUTİK VE ÇOK AMAÇLI BİR STADYUMA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor hazırlık ritmini hızlandırdı, Kasımpaşa randevusu öncesi saha çalışmal...
images

Yeni eğitim dönemine hazırlık: Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı i...
images

Hunatspor altyapıya öncelik verdi: Abdulkadir Karahan dönemi
images

Metu: Galatasaray'ın evrensel tanınırlığı ve buraya gelmenin kariyerimdeki önemi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti işaret etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu