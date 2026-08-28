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Bakım sırasında uçakta çıkan yangın Almatı havalimanında kontrol altına alındı

Almatı Havalimanı'nda FlyArystan uçağında teknik bakım sırasında kuyruk bölümünde yangın çıktı; itfaiye kısa sürede kontrol sağladı, yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakım sırasında uçakta çıkan yangın Almatı havalimanında kontrol altına alındı

Bakım sırasında uçakta çıkan yangın Almatı Uluslararası Havalimanı'nda kontrol altına alındı

Almatı Uluslararası Havalimanı'nda FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Havalimanından yapılan açıklamada, yangının uçağın kuyruk bölümünde başladığı belirtildi.

yangının başladığı bölüm ve müdahale:

Yangın, havalimanı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

havalimanı operasyonlarına etkisi ve inceleme:

Yetkililer, olayın uçuş operasyonlarını etkilemediğini ve havalimanındaki faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü açıkladı. FlyArystan ise olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattığını duyurdu.

Havalimanı ve havayolu şirketinin açıklamaları, yangının hızlı müdahale sayesinde olumsuz bir duruma dönüşmediğini vurguladı.

Kazakistan’ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında FlyArystan havayolu şirketine ait bir...

Kazakistan’ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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