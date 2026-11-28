DEM Parti lideri kars’ta barış sürecinin hızlandırılmasını istedi

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Kars’ta düzenlenen 2. Olağan Kongresi’nde Türkiye’deki barış sürecinin fırsat olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Aynalı Köşk’teki konuşmasında Bakırhan, sürecin siyasi rekabet malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP (metinde "Yeni Parti" olarak anılan) Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm siyasi aktörlere ortak hareket çağrısı yaptı.

Barışın kapsamı ve siyasi sorumluluk:

Bakırhan, barış sürecinin sadece belli bir kesimin meselesi olmadığını, bunun 86 milyon vatandaşın ortak çıkarına olduğunu söyledi. Sürecin hukuk, demokrasi ve sosyal adalet alanlarında yeni bir sayfa açma imkânı sunduğunu belirterek, "Barış her şeyin üzerindedir" ifadesini kullandı. Siyasetin, bu konuyu kısa vadeli rekabet aracı yapmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

Cezaevleri, yerel yönetimler ve izleme mekanizması:

Cezaevleriyle ilgili sözlerinde Bakırhan, kapasitenin çok üzerinde mahkum bulunduğunu hatırlattı: kapasite 300 bin ya da 280 bin gösterilse de cezaevinde 400 binden fazla insanın kaldığını söyledi ve bu durumun acil çözümler gerektirdiğini savundu. Ayrıca Ahmet Türk gibi belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti ve kayyum uygulamalarının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Bakırhan, mecliste bir izleme kurulu oluşturulmasını önerdi ve hem iktidar hem muhalefet partilerinin bu kurula üye vermesi gerektiğini iletti. Özgür Özel’e de seslenerek, ortak bir çerçeve yasası uygulanması ve demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Belediye deneyimi ve ülke yönetimi iddiası:

Kongrede geçmiş belediye deneyimlerine de değinen Bakırhan, Amed ve Siirt gibi yerlerdeki yönetim anlayışını örnek gösterdi. "Bir gün bu ülkeyi de yöneteceğiz" diyerek DEM Parti’nin yerel deneyiminden alınan derslerle daha geniş bir tabana ulaşma hedefini paylaştı. Bakırhan, partisini sadece belirli bir etnik grubun değil, Kars’taki tüm renklerin temsil edildiği bir yapı olarak tanımladı.

Konuşma boyunca Bakırhan, barış sürecinin ekonomik yolsuzluğu azaltma, yoksulluğu gidermeye vesile olma ve cezaevlerindeki adaletsizlikleri düzeltme potansiyeline dikkat çekti. İktidar ve muhalefete seslenerek sürecin siyaset üstü ele alınmasını, rekabete dönüştürülmemesini istedi ve ortak sorumluluk çağrısını yineledi.

DEM Parti Kars 2. Olağan Kongresi'nde yapılan bu çağrı, partinin barışa ve demokratik reformlara vurgu yapan duruşunu ve sürecin geniş katılımla ilerlemesi gerektiği yönündeki ısrarını bir kez daha ortaya koydu.

DEM PARTİ KARS 2. OLAĞAN KONGRESİ, AYNALI KÖŞK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.