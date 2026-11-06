Bakırköy adliyesi'nde uyuşturucu suçlarıyla mücadelede hız ve koordinasyon öne çıktı

çalıştayın yeri ve katılımcıları:

Bakırköy Adliyesi fuaye salonunda düzenlenen "kolluk ve yargı ile uygulama" çalıştayına, Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Komisyon Üyesi Pınar Şafak ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Kayhan Çetin ile birlikte Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları, jandarma ve polis memurları katıldı.

çalıştayın odak noktaları:

Toplantıda öncelikli olarak soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görülen eksikliklerin tespiti, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile yargı süreçlerinin hızlandırılması konuları ele alındı. Katılımcılar, davaların daha etkin ilerlemesi için iş akışındaki tıkanma noktalarını ve bilgi paylaşımına ilişkin yetersizlikleri değerlendirdi.

Çalıştayda, delil yönetimi, soruşturma koordinasyonu ve savcılık ile kolluk arasında eşgüdümün artmasının davaların isabetli ve hızlı sonuçlanmasında belirleyici olduğu vurgulandı. Ayrıca uygulamalı eğitim, ortak protokoller ve bilgi paylaşımını kolaylaştıracak yöntemlerin önemi üzerinde duruldu.

uygulama ve beklenen etki:

Etkin bir koordinasyonun sağlanmasının, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde gecikmeleri azaltacağı; böylece hem adli işlemlerin hızlanacağı hem de soruşturma kalitesinin artacağı değerlendirildi. Çalıştay, kurum içi ve kurumlar arası uygulamaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bir adım olarak organize edildi ve takip çalışmalarının yapılması gerektiği ifade edildi.

KOMİSYON ÜYESİ PINAR ŞAFAK, BAKIRKÖY ADLİYESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ARİF TIRIL, BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ KAYHAN ÇETİN