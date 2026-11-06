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Bakırköy başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'ndan denizolgun dosyası için ek rapor istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihli ölümüyle ilgili otopsi ve feth-i kabir raporlarının ayrıntılarının açıklanması için ek ATK raporu talep etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'ndan denizolgun dosyası için ek rapor istedi

soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) ek rapor talebinde bulundu. Talep, 8 Eylül 2016 tarihli otopsi raporu ile 19 Ağustos 2026 tarihli feth-i kabir raporunda yer alan tespitlerin ayrıntılandırılması amacıyla iletildi.

Soruşturma dosyasında, otopsi sırasında yapılan radyolojik incelemelerde metalik cisim imajı veya kemik kırığı tespit edilmediği; vücudun muhtelif yerlerinde tramvatik emareye rastlanmadığı raporlandı. Aynı otopside kalp krizi lehine bulgular ve kalbi besleyen damar tıkanıklıklarına işaret edildiği bildirildi. Feth-i kabir raporunda ise ağız-burun kapama, boyna baskı veya göğse bastırılmaya ilişkin tıbbi delil bulunmadığı, ölümün travmatik veya zehirlenmeye bağlı olmadığı, ölüm sebebinin yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu kaydedildi.

otoliz ve tespitlerin açıklanması istendi:

Başsavcılık, otopside ve yapılan incelemelerde ağır otoliz belirtileri olduğuna dikkat çekti. Özellikle göğüs ön yüzündeki renk değişim alanındaki yağlı dokuda taze kanama ve sternocleidomastoid (SCM) kası örneğinde ağır otoliz raporda yer aldığı halde, bu durumun mevcut tespitleri nasıl etkilediğinin ayrıntılı şekilde açıklanmasını istedi. Raporda yer alan "ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldürülme yönünde tıbbi delil yok" ifadesinin dayanaklarının, ağız içi lezyonlarının beklenip beklenmeyeceği ve maktulün göğsünde bulunan kanamaların travmatik bir delil teşkil edip etmediği açısından detaylandırılması talep edildi.

tıbbi belgeler ve ilaç tespitiyle ilgili talepler:

Başsavcılık, Denizolgun’a ait herhangi bir tıbbi evrak bulunmamasına rağmen makam raporunda yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı olarak değerlendirilme yapılmasının nasıl sağlandığının açıklanmasını istedi. Ayrıca, olay anında çiftlikte bulunması halinde zamanında yapılacak acil müdahalenin hayatta kalma şansını değiştirip değiştirmeyeceği ile ihbarın gecikmesi nedeniyle cesedin çürümesinin delil elde edilmesini engelleyip engellemediğine dair değerlendirme talep edildi.

ATK’dan ayrıca maktulün kanında tespit edilen metoprolol etken maddesinin hangi hastalık ve durumlarda kullanıldığının belirtilmesi istendi. Başsavcılık, kolluk birimleri, ATK ve dosyadaki diğer kurumların düzenlediği tüm belge ve bilgilerin hassasiyetle yeniden incelenerek kesin ölüm sebebine ilişkin ek raporun tanzim edilip başsavcılığa gönderilmesini talep etti.

Soruşturma makamı, ek raporun ulaşmasıyla birlikte rapor bulgularının değerlendirilmesini sürdürmeyi ve gerektiğinde ek adli ya da idari işlemler başlatmayı planlıyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun’un ölümüne ilişkin başsavcılıktan ek rapor talebi

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun’un ölümüne ilişkin başsavcılıktan ek rapor talebi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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