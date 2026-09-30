Bakırköy Cevizlik'te metruk binanın üst katı sokağa çöktü

Bakırköy Cevizlik'te metruk binanın çöküşü:

Akşam saatlerinde Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda etrafı demir saclarla çevrili 2 katlı bir binanın üst katı aniden çöktü. Binadan kopan parçalar sokağa savrularak geçişi engelledi ve cadde kısa süreliğine kapandı.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede binada kimsenin olmadığı tespit edildi. Çevre güvenliği için binanın çevresine emniyet şeridi çekildi, vatandaşların bölgeden uzak tutulması sağlandı.

görüntüler ve inceleme:

Çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde üst katın sokağa doğru parçalar halinde çöktüğü ve molozların caddeyi kapladığı görülüyor. Belediye ekipleri yola savrulan molozları temizledi, itfaiye ve zabıta ekipleri binanın geri kalan kısmında olası risklere karşı çalışma başlattı. Yetkililer ön incelemenin ardından olayla ilgili prosedürleri sürdüreceklerini bildirdi.

BAKIRKÖY’DE METRUK BİNANIN ÜST KATI SOKAĞA DOĞRU YIKILDI. BİNADAKİ KISMİ ÇÖKME ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.