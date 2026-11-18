Bakırköy'de zincirleme kaza

Bakırköy Yeşilyurt Sahil Yolu'nda saat 16.00 civarında yaşanan kazada üç araç birbirine girdi. Olayda, 34 TJ 5475 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmı koparak yola savruldu ve üç kişi yaralandı.

Kaza anı:

Sürücü Yaşar T. idaresindeki 34 TJ 5475 plakalı Tofaş, karşı şeritten gelen Çiğdem D. yönetimindeki 34 SUU 61 plakalı BMW ile çarpıştı. Çarpmanın ardından Tofaş duramayarak bir başka araca daha vurdu. Kazanın şiddetiyle Tofaş'ın motor bölümü aracından ayrıldı ve yola fırladı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralananlar Yaşar T., Çiğdem D. ve Fulya Ş. olay yerinde tedavi edildikten sonra hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, kara yolunda güvenliğin sağlanması ve trafik akışının kontrollü şekilde yönlendirilmesi için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

BAKIRKÖY'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA TOFAŞ MARKA ARACIN MOTOR KISMI KOPARAK YOLA SAVRULDU. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.