Bakırköy Yeşilyurt Sahil Yolu'nda kaza:

Olay, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü Yaşar T. olan 34 TJ 5475 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı şeritten gelen Çiğdem D. idaresindeki 34 SUU 61 plakalı BMW marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından duramayan Tofaş, daha sonra bir başka araca da çarptı.

Kaza anı ve araç hasarları:

Çarpmanın şiddetiyle Tofaş marka otomobilin motor kısmı koparak yola savruldu. Kazada araçlarda ciddi hasar oluştu; olay yerinde makine parçalarının yola saçıldığı gözlendi. Çarpışma sonucu sürücüler ve araç içindeki bir kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan Yaşar T., Çiğdem D. ve Fulya Ş. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

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