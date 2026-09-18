Bakırköy soruşturmasında üç şüpheli için tutuklama talebi

Operasyon ve gözaltılar:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu madde kullanma ve temini soruşturması kapsamında sabah saatlerinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır ve Melis Sezen gibi bazı ünlü isimlerin de bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

Nöbetçi hakimliğe sevk ve talepler:

Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Buna karşın Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş için adli kontrol tedbiri talep edildi.

Gözaltı uzatmaları ve serbest bırakılanlar:

Öte yandan bazı şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı; bu kapsamda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa hakkında ek gözaltı işlemi uygulandı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 12 şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun yer aldı.

Soruşturmaya ilişkin işlemler ve hakimlik yönlendirmeleri devam ediyor; konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi