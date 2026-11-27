İddialar ve soruşturmanın başlangıcı

İstanbul Bakırköy'de psikotik bozukluğu bulunan Aynur Karagöz'ün malvarlığı üzerinde usulsüz tasarruf yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma ve dava karara bağlandı. Olayın merkezindeki isimler, bakımevi sahibi ve doktor Deniz V.B. ile bakımevinde çalışan ve bakımevi sahibinin akrabaları olduğu belirtilen Fuat A. ve Durdane A. olarak kaydedildi.

Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi ve dosyaya atanan vasi avukat Umut Volkan Kirişçi tarafından yapılan incelemelerde, mağdurun hesap hareketlerinde ve malvarlığında anormallikler tespit edildi. Bu tespitler üzerine mahkeme, Deniz V.B.'nin vasilik görevine son verip yeni vasi ataması yaptı ve şüpheli işlemler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çekim ve para hareketleri

İddianamede yer alan kayıtlara göre 19 Kasım 2024 tarihinde Karagöz'ün banka hesabından 4.735.439 lira çekildi. Banka kamera görüntülerinde, Karagöz'ün banka şubesine Fuat A. ve Durdane A. ile birlikte götürüldüğü; paraların çuvallara ve çantalara konulduğu ve şubeden çıkarıldığı tespit edildi.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, çekilen paranın bir kısmı olarak gösterilen 2.760.000 lira'nın, yine Yeşilköy bölgesindeki başka bir bankadaki Deniz V.B. hesabına yatırıldığı belirlendi. Hesap hareketleri ve görüntü incelemeleri, şüpheli para transferleri ve fiziksel çekim işlemlerinin zamanlaması bakımından soruşturmayı derinleştirdi.

Mahkeme süreci ve sanık savunmaları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyle Deniz V.B., Fuat A. ve Durdane A. hakkında "zimmet" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Dava, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; sanıklar tutuksuz olarak yargılandı.

Duruşmada savunma yapan Deniz V.B., mağdurun bankacılık işlemlerini kendisinin yaptığını, paraları kendisinin çekmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Diğer iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti ve beraat talep etti.

Mahkeme kararı ve gerekçe

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Deniz V.B.'yi "zimmet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Fuat A. ve Durdane A. hakkında ise "zimmet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi; bu iki sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Vasi avukat Umut Volkan Kirişçi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk derece mahkemesinin dosyada toplanan deliller doğrultusunda cezalandırma yönünde karar verdiği ve dosyanın istinafa açık olduğu belirtildi. Açıklamada, mahkemenin suç konusu paranın yüksek tutarını ceza tayininde etken gördüğü vurgulandı.

İddianamede olayın ayrıntıları, banka görüntüleri, hesap hareketleri ve mağdurun bakımevi çalışanları nezaretinde imza attırıldığına ilişkin kayıtlar yer aldı. Savcılık aşamasında sanıklar için, zimmet suçunun temel cezası olan 2,5 yıldan başlayıp üst sınırları da içeren hapis istenmişti.

Dosya ve mahkeme kararının, yargı sürecinde toplanan deliller kapsamında istinaf yoluyla yeniden değerlendirilmesi mümkün bulunuyor. Kararın kesinleşmesi halinde cezaların infazı veya ertelenmesine ilişkin hukuki süreç işleyecek.

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