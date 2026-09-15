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Bakırköy’de boşaltılan dört katlı binanın çatısı gece yandı

Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak'taki kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı metruk binanın çatı yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy’de boşaltılan dört katlı binanın çatısı gece yandı

Bakırköy'de kentsel dönüşüm alanında yangın

İstanbul Bakırköy'de, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak üzerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı metruk bir binanın çatısında gece saatlerinde yangın çıktı.

Müdahale ve zamanlama:

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve ekipler binada soğutma çalışmaları başlattı.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak binada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOŞALTILAN 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI...

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOŞALTILAN 4 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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