Bakırköy'de güzellik merkezinde kayıt ağı iddiası: 14 bin videonun yayımlandığı belirtildi

Olayın kısa özeti:

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizlice görüntülendiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatıldı ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçenler:

Arama sırasında bir adet aktif halde bulunan gizli kamera düzeneği, sökülmüş halde 6 cihaz ve çeşitli dijital kayıt ortamları tespit edildi. İlk incelemelerde, görüntülerin Telegram hesabı üzerinden yayımlandığı ve bu yayınlar üzerinden gelir elde edildiği yönünde bulgular elde edildi. Yapılan ön incelemede yaklaşık 14 bin video kaydının Telegram üzerinden yayımlandığı belirlendi.

Soruşturma süreci ve yöneltilen suçlamalar:

İş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı. Suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konuldu ve teknik inceleme sürüyor.

İddialarda, kayıtların Telegram ve X sosyal medya kanalları üzerinden, ücret karşılığında izlettirildiği yer alıyor. Yetkililer soruşturmanın genişletilebileceğini ve ele geçirilen verilerin detaylı kriminal incelemeye tabi tutulacağını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor; ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi ve yayımlayan hesapların tespitine yönelik adımların sürdüğü bildirildi.

İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA, İÇERİSİNDE GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ BULUNAN AKTİF BİR CİHAZ, SÖKÜLMÜŞ HALDE 6 CİHAZ VE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ.