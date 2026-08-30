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Bakırköy'de güzellik merkezinde mahrem görüntü soruşturmasında üçüncü tutuklama

Bakırköy'deki güzellik merkezinde müşterilerin habersiz kaydedilen mahrem görüntülerinin ücretli platformlarda yayıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de güzellik merkezinde mahrem görüntü soruşturmasında üçüncü tutuklama

Bakırköy'de güzellik merkezine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin izinsiz kaydedildiği ve bu görüntülerin dijital platformlarda ücret karşılığında paylaşıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyon ve ele geçirilen deliller:

Şikâyetler üzerine yapılan incelemede, başvuru tarihi olan 28 Ağustos itibarıyla merkezde arama yapıldı ve 1 aktif gizli kamera düzeneği ile iş yerinden sökülmüş olduğu belirlenen 6 cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polis ekipleri, elde edilen dijital içeriklerin platformlar üzerinden ücret karşılığında yayımlanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Gözaltı, adliyeye sevk ve tutuklamalar:

Çalışmalar kapsamında, dijital içeriklerin yayımlanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç. (30) 29 Ağustos'ta Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., savcılık işlemleri sonrası nöbetçi hakimlikçe "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu tutuklama ile soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.

Olayda mağdur olduklarını belirten kişilerin ifadeleri ve dijital delillerin değerlendirilmesi neticesinde soruşturmanın genişleyebileceği, yeni şüpheli ve mağdur tespit edilmesi halinde işlemlerin süreceği kaydedildi.

Bakırköy&#039;de güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 1 şüpheli daha tutuklandı

Bakırköy'de güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 1 şüpheli daha tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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