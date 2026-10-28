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Bakırköy'de ihalelere ilişkin soruşturma derinleşti, gözaltılar 62'ye ulaştı

Bakırköy Belediyesi'ne ilişkin ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 42 ihale incelendi, HTS ve MASAK kayıtları karşılaştırıldı, gözaltı sayısı 62'ye çıktı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy'de ihalelere ilişkin soruşturma derinleşti, gözaltılar 62'ye ulaştı

Soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük iddiaları üzerine yürütülüyor. İddialarda, ihalelerde usulsüzlük neticesi kamu zararı oluştuğu ve iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği öne sürüldü.

Yapılan bilirkişi incelemesinde, 2024-2026 yılları arasında farklı müdürlüklerce açık pazarlık usulüne tabi gerçekleştirilen 42 ihale dosyası üzerinde duruldu. Soruşturma çerçevesinde suç vasıfları olarak ihaleye fesat karıştırma ve irtikap belirtiliyor.

İnceleme yöntemleri:

İhale dosyalarıyla paralel olarak şüphelilerin haberleşme verileri ile mali hareketleri de değerlendirildi. Soruşturmada, şüphelilere ilişkin HTS kayıtları ve MASAK raporları analiz edildi; bu veriler bilirkişi bulgularıyla karşılaştırıldı.

Gözaltılar ve şüpheliler:

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda ve talimat süreçlerinde değişiklikler yaşandı. Başsavcılıkça 8 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. Buna göre gözaltı talimatı verilen şüpheli sayısı 68’den 76’ya yükseldi.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 62 olarak açıklandı. Kolluk birimlerine, yakalama ve işlemlerin tamamlanması yönünde talimat verildi.

Soruşturma sırasında gözaltına alınan isimler arasında Belediye Meclis üyesi şüpheli Ali Rıza Akyüz dikkat çekti. Akyüz’ün, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu bulunduğu; 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanan ara kararda ise tahliye olduğu kayıtlarda yer aldı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen Meclis üyesi Erkan Gül’ün yurt dışında olduğu tespit edildi.

Devam eden süreç:

Başsavcılık ve emniyetin yürüttüğü soruşturma sürüyor. İhale dosyalarına ilişkin bilirkişi raporlarının sonuçları, HTS ve MASAK analizleri ile birlikte soruşturmanın sonraki adımlarını belirleyecek. Kamu zararının tespiti ve sorumluların belirlenmesine yönelik işlemler devam ediyor.

Konuyla ilgili resmi makamların açıklamaları ve soruşturma kapsamında yapılacak ek operasyonlar ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ‘ihale usulsüzlüğü’ soruşturmasında gözaltı sayısı 62'ye yükseldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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