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Bakırköy'de motoru tutuşan İETT otobüsü alev aldı, soğutma dronla kaydedildi

Bakırköy E-5'te seyir halindeki 34 GA 8534 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı; şoför yolcuları tahliye etti, soğutma dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy'de motoru tutuşan İETT otobüsü alev aldı, soğutma dronla kaydedildi

Olayın özeti:

Bakırköy E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde, motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle araç adeta alev topuna döndü. Olay anında büyük panik yaşayan yolcuları şoförün hızla tahliye ettiği bildirildi.

Yangının gelişimi ve tahliye:

İETT otobüsünün sürücüsü S. Sucu idaresindeki aracın plakasının 34 GA 8534 olduğu kaydedildi. Yangının motor kısmında başladığı, alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı ve yolcuların şoför tarafından dışarı çıkarıldığı belirtildi. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Müdahale ve dron görüntüleri:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını yürüttü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Müdahale sırasında yürütülen soğutma çalışması dronla havadan görüntülendi ve ekiplerin çalışması görsel kayıtlarla belgelendi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti. Olayda taraflara yönelik güvenlik ve trafik tedbirleri uygulandı.

BAKIRKÖY E-5 KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN İETT OTOBÜSÜNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN...

BAKIRKÖY E-5 KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN İETT OTOBÜSÜNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ALEV TOPUNA DÖNEN OTOBÜSTE ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI. SOĞUTMA ÇALIŞMASI DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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