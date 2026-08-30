Bakırköy'deki güzellik merkezinde mahrem görüntü soruşturmasında yeni gözaltı

Soruşturmada son gelişme:

Bakırköy ilçesinde, bir güzellik merkezinde kadınların haberi olmadan mahrem görüntülerinin kaydedilip dijital platformlarda ücret karşılığında yayımlandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, A.Ç. (30) adlı şüpheli 29 Ağustos tarihinde Küçükçekmece'deki ikametinde yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

şikayet ve inceleme süreci:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos tarihinde başvuran 4 kadın vatandaşın beyanları üzerine soruşturma başlattı. Şikayetlerde, Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kişilerin haberi olmadan mahrem görüntülerinin kaydedildiği ve bu görüntülerin dijital mecralarda yayımlandığı ifade edildi. Bu kapsamda iş yerinde yapılan aramalarda, aktif 1 gizli kamera cihazı, iş yerinden söküldüğü belirlenen 6 cihaz ile çok sayıda dijital veri ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

İncelemeler sonucunda, iş yeri yetkilisi olduğu belirtilen F.Ö. ile iş yerinde kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirdiği belirlenen E.S.C. Kağıthane'deki ikametinde yakalanmış; iki şüpheli 29 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilerek tutuklanmış ve ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Soruşturmaya yeni dahil olan A.Ç. hakkında da aynı suçlamalarla işlem yapıldığı, kişinin 30 Ağustos 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceğinin öğrenildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine devam edildiği ve olayla bağlantılı diğer olası sorumluların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Soruşturma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER