Baklan Boğaziçi'ne yeni yol: 3,5 kilometrelik konforlu ulaşım hizmete girdi

Baklan Boğaziçi'nde ulaşımda yeni dönem

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yıllardır beklenen yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölge, modern ulaşım standartlarına uygun güvenli altyapıya kavuşurken mahalle sakinleri uzun süredir devam eden ulaşım sorunlarına çözüm buldu.

Çalışmanın teknik ayrıntıları:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen projede, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki yol baştan sona yenilendi. Mevcut güzergâh, sürüş konforunu artırmak amacıyla 8,5 metre genişliğe çıkarıldı ve zeminin dayanıklılığını sağlamak için toplam 10.700 ton PMT serimi gerçekleştirildi. Üzerine uygulanan birinci kat sathi kaplama tamamlanarak yol güvenli ve konforlu hale getirildi ve trafiğe açıldı.

Vatandaşların tepkisi ve teşekkürler:

Yolun hizmete girmesi, özellikle günlük yaşamı ve tarımsal faaliyetleri doğrudan etkileyen mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Sürücüler ve Boğaziçi Mahallesi sakinleri, bozuk ve yetersiz olan yolun modern standartlara kavuşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Mahalle sakinleri, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve sahada görev alan ekiplere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen bu çalışma, bölgenin ulaşım altyapısında uzun vadeli bir iyileştirme sağlayarak hem günlük ulaşımı kolaylaştırmayı hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BAKLAN İLÇESİ BOĞAZİÇİ MAHALLESİ’NDE UZUN YILLARDIR YAPIMI BEKLENEN GÜZERGAHTA HAYATA GEÇİRDİĞİ KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. MODERN ULAŞIM STANDARTLARINA VE GÜVENLİ BİR ALTYAPIYA KAVUŞTURULAN YOL, BÖLGE HALKININ UZUN YILLARDIR YAŞADIĞI ULAŞIM ÖZLEMİNE SON VEREREK VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.