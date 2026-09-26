Baklan tarım lisesinde uygulamalı eğitim dönemi başlıyor

protokolün kapsamı:

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Denizli Ticaret Borsası ve Baklan Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin temel hedefi, öğrencilerin sadece sınıf içi teoriyle sınırlı kalmayıp saha deneyimi ve sektörle bütünleşik uygulamalarla yetişmelerini sağlamak.

Protokol kapsamında öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarının artırılması, tarım alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve mezunların sektöre daha donanımlı hazırlanması öne çıkıyor. Uygulamalı laboratuvar, saha çalışmaları ve sektör iş birlikleriyle eğitim müfredatının pratiğe dönük hale getirilmesi planlanıyor.

hamidiye örneği ve proje bağlantısı:

Türkiye’de tarım eğitiminde köklü bir geçmişe vurgu yapılan iş birliğinde, bu alandaki önemli dönüm noktalarından biri olarak Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gösterildi. Projenin başlangıcında rol oynayanların içinde yer alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Hamidiye ile Bursa Ticaret Borsası arasındaki iş birliği örnek teşkil etti; Baklan’daki girişim bu sürecin takip eden adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

uygulamalı eğitimin hedefleri:

Proje, öğrencilerin saha becerilerini artırmayı, tarım teknolojileri ve bilimsel yaklaşımları eğitimle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bu sayede gençlerin tarıma ilgi duyarak mesleği benimsemeleri, sahada sorumluluk alabilmeleri ve sektörde aranılan niteliklere sahip mezunlar olarak kariyerlerine başlamaları amaçlanıyor.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger iş birliğinin önemine dikkat çekti: "Tarım Mesleki ve Teknik Lisesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Bizim ülkemizin coğrafyası belli, ağzı belli. Bunu bilimle, teknolojiyle, ilimle, fenle buluşturarak alanlardan aldığımız verimi artırmalıyız. Destekçi sayısını artırarak tarımda da gençleri daha küçük yaşlardan itibaren mesleğe yönlendirerek, mesleklerini sevdirerek... sahayı sahiplendirerek eğitmemiz lazım." Vali Köşger ayrıca eğitim-öğretim yılı için iyi dileklerini iletti.

yatırımlar ve yerel eğitim politikaları:

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise Denizli’nin eğitimde birçok ilden önde olduğunu belirterek yapılan yatırımlara değindi. Çalışkan, "Sadece 2026 yılında Denizli’mize bakım, onarım, sıfır yatırım, güçlendirme gibi faaliyetlerle toplam 3 milyar liralık bir yatırım aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca öğretmen fazlalığı ve bazı alanlarda hâlâ süregelen ihtiyaçlara dikkat çekti ve desteklerle ilin eğitim seviyesinin daha da yükseleceğini vurguladı.

Protokol, hem yerel yönetim hem de meslek kuruluşlarının katılımıyla okulun fiziksel ve akademik kapasitesini desteklemeyi, öğrencilerin sektörle doğrudan temas kurmasını sağlamayı ve tarım eğitiminde uygulamaya dayalı modelin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor. Bu adım, bölgede tarımsal üretim ve eğitim arasında daha güçlü bir bağ kurulması açısından önemli görülüyor.

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE MESLEK KURULUŞLARI ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜYLE BAKLAN TARIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI EĞİTİM VE SEKTÖR DENEYİMİ KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.