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Baklan'da çiftliklerde şapla mücadele için sonbahar aşı kampanyası yürütülüyor

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 sonbahar dönemi büyükbaş şap aşılamalarını başlattı; veteriner ekipler ve teknik personel ilçe genelinde uygulamayı sürdürüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Baklan'da çiftliklerde şapla mücadele için sonbahar aşı kampanyası yürütülüyor

Baklan'da sonbahar dönemine yönelik aşılamalar başladı:

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına karşı aşılama kampanyası başlatıldı. Kampanya, ilçedeki işletmelerde hayvan sağlığını korumayı ve şap hastalığının yayılmasını önlemeyi hedefliyor.

Uygulamanın yürütülmesi ve ekip çalışması:

Çalışmalar, ilçe genelinde görev yapan Veteriner Hekimler ve teknik personel tarafından titizlikle yürütülüyor. Ekipler işletmeleri ziyaret ederek aşı uygulamalarını gerçekleştiriyor ve hayvan sahiplerine uygulama takibi konusunda bilgi veriyor.

Yetiştiricilere çağrı ve hedeflenen sonuçlar:

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere hayvanlarının aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmaları konusunda hassasiyet gösterme çağrısında bulundu. Aşılama faaliyetlerinin, sağlıklı hayvan ve güvenli üretim için önem taşıdığı vurgulanırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamasında "Sağlıklı hayvan, güvenli üretim, güçlü hayvancılık" mesajı verildi.

Yetkililer, programın düzenli sürdürülmesinin hem hayvan refahına hem de bölge üretiminin güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çekiyor. Yetiştiricilerden planlanan takvime uyarak iş birliği isteniyor.

ŞAP HASTALIĞI

ŞAP HASTALIĞI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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