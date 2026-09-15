Baklan'da çiftliklerde şapla mücadele için sonbahar aşı kampanyası yürütülüyor

Baklan'da sonbahar dönemine yönelik aşılamalar başladı:

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına karşı aşılama kampanyası başlatıldı. Kampanya, ilçedeki işletmelerde hayvan sağlığını korumayı ve şap hastalığının yayılmasını önlemeyi hedefliyor.

Uygulamanın yürütülmesi ve ekip çalışması:

Çalışmalar, ilçe genelinde görev yapan Veteriner Hekimler ve teknik personel tarafından titizlikle yürütülüyor. Ekipler işletmeleri ziyaret ederek aşı uygulamalarını gerçekleştiriyor ve hayvan sahiplerine uygulama takibi konusunda bilgi veriyor.

Yetiştiricilere çağrı ve hedeflenen sonuçlar:

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere hayvanlarının aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmaları konusunda hassasiyet gösterme çağrısında bulundu. Aşılama faaliyetlerinin, sağlıklı hayvan ve güvenli üretim için önem taşıdığı vurgulanırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamasında "Sağlıklı hayvan, güvenli üretim, güçlü hayvancılık" mesajı verildi.

Yetkililer, programın düzenli sürdürülmesinin hem hayvan refahına hem de bölge üretiminin güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çekiyor. Yetiştiricilerden planlanan takvime uyarak iş birliği isteniyor.

ŞAP HASTALIĞI