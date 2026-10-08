Bak'tan İstanbul Park'ta ön prova: F1 öncesi direksiyona geçti

Bakanın İstanbul Park ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si öncesinde İstanbul Park’ta incelemelerde bulundu. Bakan Bak, pisti yerinde görmek ve yapılacak hazırlıkları değerlendirmek amacıyla TOSFED İstanbul Park’ta sürüş gerçekleştirdi.

Sürüş ve katılımcılar:

Pistte Bakan Bak’a, FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen eşlik etti. Bak, Ali Türkkan ve Abbas Çimen’e teşekkür ederek bu kez sürücü koltuğuna oturdu ve pisti test etti.

TOSFED ile değerlendirme:

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı de ziyarette yer aldı. Pist sürüşünün ardından Bakan Bak ve TOSFED yetkilileri, İstanbul Park’ta yapılacak modernize çalışmaları masaya yatırdı; Üçlertoprağı, planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yetkililer, mevcut altyapı ve güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ile yarış organizasyonunun gerektirdiği teknik adaptasyonların hızlandırılacağını belirtti. Bakanın ziyaretinin, organizasyon takvimi ve pist hazırlıklarına ivme kazandırması hedefleniyor.

İstanbul Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak şekilde programlanmış durumda; bu takvim, Türkiye Grand Prix’sinin yeniden kalıcı olarak takvime dönmesine işaret ediyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, 1-3 EKİM 2027 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'Sİ (GP) ÖNCESİNDE İSTANBUL PARK'I ZİYARET ETTİ.