Bakü'de 108. yıl: Kafkas İslam Ordusu'nun fedakârlığı anıldı

Bakü'de anma töreni:

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kafkas İslam Ordusu'nun kenti Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarmasının 108. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Töreni Türkiye Bakü Büyükelçiliği organize etti; törene Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik personeli katıldı.

Tören, şehitlik abidesine Büyükelçi Akgün'ün çelenk koymasıyla başladı. Ardından şehitlere saygı duruşu yapıldı ve iki ülkenin milli marşları okundu. Katılımcılar, şehitlik anı defterini imzaladıktan sonra anma programı devam etti.

Büyükelçi Akgün'ün konuşması:

Şehitlik defterini imzalayan Birol Akgün, törende yaptığı konuşmada, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü, Ermeni çeteleri ve Bolşevik işgalinden kurtarmasının 108. yıl dönümü vesilesiyle bu mukaddes ordunun neferleri olan sizlerin, kardeş Azerbaycan'ın bekası uğrunda verdiğiniz cansiperane mücadeleyi anmak üzere bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyoruz" sözlerine yer verdi.

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözü ve Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in "iki devlet, tek millet" şiarının bu bağın sembolleri olduğunu belirtti. Konuşmasında, iki ülkenin kader birliğinin ve kardeşliğinin, tarihteki fedakârlıklarla güçlendiğini ifade etti.

Şuşa Beyannamesi ve anmanın anlamı:

Büyükelçi Akgün, şehadetlerin günümüzdeki yankılarına da değinerek, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna verilen mücadelelerin "Ermeni işgali altındaki Karabağ topraklarının kurtarılmasına" ve 15 Haziran 2021 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne ilham kaynağı olduğu değerlendirmesini paylaştı. Akgün, iki ülkenin ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını yineledi ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Tarihi hatırlatma ve şehit sayısı:

Törenin ardından Büyükelçi Akgün, Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehitlik anıtına çelenk koydu. Hatırlatmak gerekirse, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Dağıstan'ın yardım çağrısı üzerine ordusuyla bölgeye sevk edilmişti. Yapılan mücadele sonucu 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü işgalden kurtarıldı ve ordunun bu mücadelede bin 142 şehit verdiği kayıtlarda yer almaktadır.

Anma töreni, iki kardeş ülke arasındaki tarihî bağın ve şehitlere duyulan minnetin bir kez daha teyit edildiği bir etkinlik olarak tamamlandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 108. yıl dönümünde Bakü Türk Şehitliği’nde tören düzenlendi.