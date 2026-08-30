Bakü'de 30 Ağustos töreni: 104. yılda şehitlikte anma

Törenin ana hatları:

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Türk Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Etkinlik, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik personelinin katılımıyla gerçekleşti.

Tören, Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Ardından şehitlere saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Katılımcılar anı defterini imzaladıktan sonra program konuşmalarla devam etti.

Büyükelçi Akgün'ün mesajı:

Büyükelçi Birol Akgün, törende yaptığı konuşmada, vatan için can verenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Konuşmasından satır başları şöyle oldu:

"Aziz şehitlerimiz, Yüce Türk Milleti’nin kahraman evlatları! 30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümü vesilesiyle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutlu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin büyük kahramanlarına kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Akgün konuşmasında ayrıca, 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zaferle sonuçlandığını hatırlatarak, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan bu tarihsel sürecin önemine vurgu yaptı. Malazgirt Zaferi'ne atıf yaparak Anadolu'daki Türk varlığının sürekliliğine dikkat çekti.

Kafkas İslam Ordusu ve tarihi bağlam:

Törende söz alan bir diğer yetkili olarak anılan Büyükelçi Güven, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'nün kurtuluşundaki rolüne dikkat çekti ve tarihsel bağlara vurgu yaptı. Güven'in konuşmasındaki ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Metehan’dan Sultan Alparslan’a Fatih Sultan Mehmet Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Orta Asya’nın bozkırlarında, Anadolu’da, Balkanlar’da, Çanakkale’de ve Sakarya’da kanla yazılan zafer destanlarına Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun cesur neferleri olarak sizler de Bakü’de yeni bir zafer eklediniz. Kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve topraklarının muhafazası için şehadet mertebesine erişen sizler iki devlet tek millet şiarının gelişmesinde ve Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinde şüphesiz en büyük pay sahibisiniz. Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında gösterilen kahramanlıklar da sizlerden ilham ve cesaret almıştır. Şehit düştüğünüz bu topraklarda milletin kalbinde ebediyen yaşayacaksınız"

Konuşmalar, hem tarihsel perspektifi hem de bugünkü iki ülke ilişkilerindeki dayanışmayı öne çıkardı. Tören, katılımcıların anma ve saygı ifadeleriyle sona erdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, zaferin 104. yıl dönümünde Türk Şehitliği'nde kutlandı.