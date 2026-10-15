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Bakü'de CICA zirvesinde Tokayev ile Herzog ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi görüştü

Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü'deki CICA zirvesinde ticaret, yatırımlar ve Orta Doğu başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ele aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakü'de CICA zirvesinde Tokayev ile Herzog ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi görüştü

Bakü'de CICA zirvesinde Tokayev ile Herzog ikili iş birliğini ve bölgesel gündemi görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi başlıca gündem maddelerini oluşturdu.

Görüşmenin odağı:

Liderler, Kazakistan ile İsrail arasındaki ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik adımları değerlendirdi. Toplantıda ticaretin canlandırılması, yatırım fırsatlarının tanımlanması ve özel sektör bağlantılarının güçlendirilmesi öncelikli konular olarak öne çıktı. Ayrıca uluslararası gündemdeki gelişmeler, özellikle Orta Doğudaki durum da görüşmede detaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretlerin ve barış vurgusunun önemi:

Tokayev, Herzog'un nisan ayında Astana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke ilişkilerindeki ilerlemeyi hızlandırdığını belirtti. Tokayev ayrıca, Kazakistan'ın bölgedeki gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu yeniden vurguladı. Herzog ise Kazakistan ziyaretini olumlu anımsadığını ifade ederek ülkenin çeşitli alanlardaki ilerlemelerinin ikili iş birliği için yeni fırsatlar yarattığını söyledi.

Toplantıda ayrıca Herzog, Kazakistan'ın Barış Kuruluna katılımını memnuniyetle karşıladı ve bu adımı bölgesel istikrar ve barışın güçlendirilmesine yönelik önemli bir katkı olarak niteledi. Görüşmenin sonunda taraflar, ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak projelerin takibi konusunda mutabakata vardı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, AZERBAYCAN&#039;IN BAŞKENTİ BAKÜ&#039;DE İSRAİL CUMHURBAŞKANI...

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ'DE İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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