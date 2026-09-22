Bakü'de estetik cerrahi dünyası: sınırları aşan bilimsel işbirlikleri

kongre ve kapsamı:

Bakü’de gerçekleştirilen Uluslararası Güzellik ve Vücut Estetiği Kongresi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanlarında güncel uygulamalar, yeni teknikler ve klinik deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlendi. Etkinlik, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Almanya ve Kazakistan’dan çok sayıda doktor ve sağlık profesyonelini ağırladı.

Kongre programı; bilimsel sunumlar, vaka paylaşımları ve uzmanlar arasında doğrudan iletişimi sağlayan oturumlar ile zenginleştirildi. Katılımcılar, hem teknik yenilikleri hem de hasta yönetimine ilişkin güncel yaklaşımları tartışma fırsatı buldu.

katılımcılar ve uluslararası etki:

Kongreye konuşmacı olarak davet edilen plastik cerrahlar ve hekimler, farklı coğrafyalardan gelen meslektaşlarının deneyimlerini aktararak karşılıklı öğrenme ortamı oluşturdu. Etkinlik, estetik cerrahi alanında uluslararası bilimsel iletişimin güçlendirilmesi açısından bir platform sundu ve katılımcı ülkeler arasındaki mesleki bağları görünür kıldı.

International Aypa Academy and Events Group Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Vüsal Paşayev, kongrenin yalnızca bilimsel bir zemin olmadığını; aynı zamanda ülkelerarası sağlık ilişkilerini geliştirecek bir işbirliği ağı kurma amacını taşıdığını vurguladı. Paşayev, etkinlik sayesinde kurulan bağlantıların sürdürülebilir projelere dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

gelecek hedefleri ve işbirlikleri:

Paşayev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların sağlık alanında işbirliğine odaklanan somut projelere dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle tıp ve sağlık turizmi alanında iki ülke arasında önemli bir potansiyel olduğu belirtildi ve bu potansiyelin eğitim programları, ortak araştırmalar ve hasta yönlendirme modelleriyle değerlendirilebileceği ifade edildi.

Kongrede kurulan bilimsel iletişim ağlarının, yeni toplantılar, eğitimler ve uluslararası projeler için zemin hazırlaması amaçlanıyor. Paşayev, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin Azerbaycan, Türkiye ve dünya tıp camiasına katkı sağlamasını ve kurulan ilişkilerin daha geniş coğrafyalara yayılmasını temenni etti.

Sonuç olarak, Bakü’deki kongre estetik cerrahi alanında bilgi paylaşımını yoğunlaştırırken, bölgesel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir işbirlikleri için somut imkanlar sundu. Etkinliğin kazandırdığı iletişim kanalları, önümüzdeki dönemde hem bilimsel üretimi hem de sağlık hizmetleri alanındaki uygulamaların standartlarını etkileme potansiyeline sahip.

BAKÜ’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI GÜZELLİK VE VÜCUT ESTETİĞİ KONGRESİ, BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE FARKLI ÜLKELERDEN ÇOK SAYIDA DOKTOR VE SAĞLIK PROFESYONELİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.