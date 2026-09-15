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Bakü'de kardeşlik ve strateji: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi; iki ülke enerji, lojistik ve uluslararası koordinasyonu görüştü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:47

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakü'de kardeşlik ve strateji: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile görüştü

Hakan Fidan, Bakü temasları kapsamında İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da başkent Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin kapsamına ve iki ülke ilişkilerinin mevcut durumuna dikkat çekildi.

Görüşmenin gündemi:

Açıklamada, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiği, iş birliğinin 'tek millet, iki devlet' ilkesi temelinde daha da güçlendiği ifade edildi. Taraflar, özellikle enerji alanındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak alternatif enerji kaynakları ve uluslararası pazarlara yeni çıkış yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İş birliği ve bölgesel perspektif:

Görüşmede ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'ın lojistik açıdan taşıdığı önem, Avrupa ile Asya arasında bir köprü rolü oynadıkları ve bu rolün iki ülke için stratejik bir değer oluşturduğu dile getirildi. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulanırken, ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konularda kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ AZERBAYCAN&#039;DA TEMASLARINI...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ AZERBAYCAN'DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR. BAKAN FİDAN, BAŞKENT BAKÜ'DE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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