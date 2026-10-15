Bakü'de kritik görüşme: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için geldiği Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi; temaslarına devam ediyor.