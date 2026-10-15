Bakü'de kritik görüşme: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti ve kabul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
ziyaretin amacı:
Bakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye geldi.
temasların seyri:
Kabulün ardından Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AZERBAYCAN'DA CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.
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