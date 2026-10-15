Dolar 49,5244 +0,12%
Euro 55,6829 +0,27%
Bist 11.792,01 -2,30%
Altın Gram 6.701,60 +0,93%
EUR/USD 1,1241 +0,18%
Brent Petrol 105,37 -0,52%
--°

Bakü'de kritik görüşme: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için geldiği Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi; temaslarına devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bakü'de kritik görüşme: Hakan Fidan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti ve kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

ziyaretin amacı:

Bakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye geldi.

temasların seyri:

Kabulün ardından Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AZERBAYCAN&#039;DA CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV TARAFINDAN KABUL...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, AZERBAYCAN'DA CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selendi'de görev değişimi: Şafak Aydoğuş dönemi sona erdi
images

Irak'ta Türkmen temsilinde yeni adım: Seman Ağa devlet bakanı oldu
images

aralıksız arama: selde kaybolan 6 vatandaş için seferberlik sürüyor
images

TBB başkan vekili Ayşe Ünlüce seçildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı