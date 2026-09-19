Bakü'de müziğin yeni platformu: Türk dünyası bestecilerinin ilk kurultayı

Bakü ev sahipliğinde bir araya gelen besteciler

Türk Dünyası Bestecilerinin 1. Kurultayı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk Kültür ve Miras Vakfı, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Bakü Bölge Ofisi, Azerbaycan Besteciler Birliği ve Azerbaycan Milli Konservatuvarı iş birliğiyle, 18. Üzeyir Hacıbeyov Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlendi. Kurultaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan’dan müzik çevreleri katıldı.

Kurultayın düzenlenişi ve katılımcılar:

Etkinlik, bölgedeki bestecileri, müzikologları ve müzik kuruluşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan yapısıyla dikkat çekti. Organizasyon çerçevesinde oluşturulan gündem; ortak projeler, genç yeteneklerin desteklenmesi, eserlerin paylaşımı ve uluslararası tanıtım odaklı tartışma oturumlarını içerdi. Kurultay sırasında, Türk dünyası müziğinin mirası ve çağdaş üretiminin görünürlüğünü artırmaya dönük adımlar masaya yatırıldı.

Hedefler ve kurultayı tanımlayan açıklamalar:

Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Murat Huseynov konuşmasında, "Azerbaycan bugün ilk defa Bakü’de Türk ülkelerinin önde gelen bestecilerini, müzikologlarını, kültür insanlarını ve aydınlarını, temsilcilerini yeni profesyonel birliğimizin, Türk Dünyası Besteciler Birliği’nin kurulması amacıyla bir araya getirdi. Bu, ülkelerimizin potansiyellerini birleştirmeye, besteciler ve müzik kuruluşları arasında profesyonel bağları güçlendirmeye, genç yazarları desteklemeye, yeni ortak eserler ve projeler oluşturmaya, en önemlisi ise Türk dünyasının zengin müzik mirasının ve çağdaş müziğinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamaya hizmet eden yeni bir uluslararası platformdur. Eminiz ki burada, Bakü’de gerçekleştirilen 1. Türk Dünyası Besteciler Buluşması, yeni fikirlerin, yeni eserlerin ve uzun vadeli yeni iş birliklerinin başlangıç noktasına dönüşecektir" diyerek kurultayın uzun vadeli etkisine vurgu yaptı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova ise etkinliğin en önemli sonucunu, Türk Dünyası Besteciler Birliği kurulmasına ilişkin Bakü Beyannamesi’nin imzalanması olarak öne çıkardı ve bunun "tarihi bir adım" olduğunu belirtti. Raimkulova, yeni yapının ortak projeler, ilişki geliştirme ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından imkanlar yaratacağını ifade etti ve bu adımın Üzeyir Hacıbeyov’un vatanı olan Azerbaycan’da atılmasının sembolik önemine dikkat çekti.

Türk Dünyası Besteciler Birliği Azerbaycan Başkanı Firengiz Alizade ise hedefleri şu sözlerle özetledi: "Bizim birinci hedefimiz budur. Bizim muğam sanatımız zaten yüksek seviyededir. Aşık sanatımız zaten yüksek seviyededir. Halk müziğimiz var, cazımız var. Bunlarla ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Ama akademik, ciddi müzikte büyük problemler var ve ben isterdim ki bizim odağımız, bizim hedefimiz bunun üzerinde olsun. Bizim akademik, ciddi müzikte yazılan eserlerimiz şeflerin, dünyanın bütün şeflerinin repertuarında yer alsın ve farklı ülkelerde icra edilsin. Biz bunu istiyoruz."

Kurultay, hem bölgesel dayanışmayı güçlendirmeyi hem de Türk dünyası besteciliğinin uluslararası sahnedeki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan somut bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. İmzalanan beyannamenin ardından atılacak adımlar, ortak projeler ve genç bestecilere yönelik programlar takip edilecek önemli unsurlar arasında yer alacak.

Türk Dünyası Bestecilerinin 1. Kurultayı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.