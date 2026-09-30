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Bakü'de savunma ve iç güvenlik firmaları uluslararası platformda buluştu

Bakü'de açılan ADEX 2026 ve Securex Caspian fuarları, 280 firma ve 53 ülkeyi buluşturdu; Türkiye'den 61 şirket etkinlikte temsil ediliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bakü'de savunma ve iç güvenlik firmaları uluslararası platformda buluştu

resmi açılış ve protokol ziyareti:

6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026 ile eş zamanlı düzenlenen Securex Caspian - 15. Uluslararası İç Güvenlik, Koruma ve Kurtarma Ekipmanları Fuarı'nın açılışı, Bakü Expo Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı; törene ayrıca Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de iştirak etti.

Açılışın ardından davetliler ve yabancı misafirler fuar alanını gezerek sergilenen ürünleri ve standları inceledi.

fuarın kapsamı ve katılım detayları:

Fuar, savunma sanayii ve askeri teknolojiler kapsamında, insansız sistemler, elektronik sistemler, havacılık, zırhlı araçlar ile silah ve mühimmat ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Organizasyona Türkiye'den 61 şirket katıldı; toplamda 30 ülkeden gelen 280 şirket ve kuruluş etkinlikte yer alıyor ve fuarda 53 ülke temsil ediliyor.

Türk savunma sanayii öne çıkan katılımcılar arasında Roketsan, Aselsan, Baykar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ve Havelsan yer aldı; firmalar geniş kapsamlı ürün ve çözümlerini ziyaretçilere sundu.

securex caspian'da öne çıkan alanlar:

Eş zamanlı düzenlenen Securex Caspian fuarında ise iç güvenlik, kolluk kuvvetleri, sınır güvenliği ile kurtarma ve itfaiye hizmetlerine yönelik teknoloji ve ekipmanlar sergileniyor. Ayrıca fuarda siber güvenlik çözümleri de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Her iki organizasyon da bölgesel iş birlikleri ve tedarik zincirleri açısından önemli bir platform oluşturuyor; katılımcı firmalar yeni partnerlikler ve ticari görüşmeler için fuar süresince yoğun temas gerçekleştiriyor.

6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026 ) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de...

6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026 ) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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