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Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

Bakü'de Nizami Sinema Merkezi'nde tanıtılan 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli, Karabağ'ın yeniden imarı ve Türk dünyasının dayanışmasını vurguladı; diplomatik temsilciler katıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

Bakü’de sinema ile öne çıkan dayanışma anlatısı

Türk dünyasının ortak çabalarını ve Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Karabağ bölgesindeki yeniden imar süreçlerini konu alan Türk’ün Gücü Tükenmez adlı belgeselin tanıtımı, başkent Bakü’de gerçekleştirildi. Gösterimi Nizami Sinema Merkezi ev sahipliği yaptı ve etkinlikte çok sayıda resmi temsilci hazır bulundu.

etkinlik ve katılımcılar:

Tanıtımda, Türk devletlerinden gelen büyükelçiler, çeşitli temsilciler ve çok sayıda milletvekili yer aldı. Programda, Karabağ’ın kurtarılmasının ardından bölgede yürütülen yeniden inşa faaliyetleri ve bu süreçte Türk dünyasının sağladığı desteğin görsel kayıtları izleyicilerle paylaşıldı. Gösterim, hem sahadaki çalışmaların boyutunu hem de bölgedeki kardeşlik duygusunun medya diliyle nasıl yansıtıldığını görünür kıldı.

belgeselin mesajı ve vakfın rolü:

Belgeselde öne çıkan temel tema, Türk dünyası ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağları oldu. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Vakfı Başkanı Kemale Paşayeva, vakfın kuruluş amacını ve belgeselin ortaya koyduğu mesajı etkinlikte anlattı. Paşayeva, vakfın, merhum milletvekili Ganira Paşayeva tarafından Türk dünyası arasında bir köprü kurmak üzere kurulduğunu hatırlattı ve bu misyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Paşayeva, belgeselin içeriğine ilişkin olarak, "Aslında 44 Günlük Karabağ Savaşı’ndan sonra Karabağ’ın yeniden yapılandırılmasında, yeniden inşasında Türk devletlerinin, Türk cumhuriyetlerinin gösterdiği bir dayanışmadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 44 Günlük Savaş sonrasında Türk dünyası arasındaki dayanışmanın daha da güçlendiğini ve bunun dünyaya önemli bir mesaj verdiğini belirtti.

Paşayeva, Türk dünyasının geniş bir coğrafyayı kapsadığını ve sadece altı bağımsız Türk cumhuriyetinden ibaret olmadığını söyledi. Liderlerin ve halkların karşılıklı tanıma, tarih ve kültür bilinci üzerinden yakınlaşmasının önemine dikkat çekti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözlerine atıf yaparak birlik çağrısını yineledi.

Etkinlik, hem görsel arşiv niteliği taşıyan belgesel gösterimi hem de Türk dünyası iş birliği ve Karabağ’ın kalkınmasına ilişkin ortak mesajlar açısından bir araya gelme platformu işlevi gördü. Vakıf yetkilileri, Ganira Paşayeva’nın kurduğu köprünün canlı tutulacağını ve sürdürülebilir projelerle destekleneceğini ifade etti.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki yeniden imar çalışmalarını ve Türk dünyasının dayanışmasını...

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki yeniden imar çalışmalarını ve Türk dünyasının dayanışmasını konu alan "Türk’ün Gücü Tükenmez" adlı belgesel filmin başkent Bakü’de tanıtımı gerçekleştirildi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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