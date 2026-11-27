Bala Hatun Yurdu yemekhanesinde sağlıklı beslenme odaklı kapsamlı denetim

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt Coşkun ve diyetisyenlerle Bala Hatun Yurdu yemekhanesinde hijyen ve beslenme denetimi yaptı.