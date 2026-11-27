Bala Hatun Yurdu'nda kasım ayı yemekhane denetimi
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı denetimleri kapsamında Bala Hatun Yurdu'nun yemekhanesinde incelemelerde bulundu. Denetime, Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun ve İl Müdürlüğü diyetisyenleri katıldı.
Değerlendirme odağı:
İncelemelerde öğrencilerin daha kaliteli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ekipler, sunulan hizmetleri yerinde gözlemleyerek notlar aldı ve gerekli değerlendirmeleri gerçekleştirdi.
Takip ve bilgilendirme:
Yetkililer, yurtlarda barınan öğrencilerin sağlığı ve memnuniyetinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, KASIM AYI DENETİMLERİ KAPSAMINDA BALA HATUN YURDU’NUN YEMEKHANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU.
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