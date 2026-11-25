Olayın gelişimi:

Bolu'nun Anadolu Otoyolu Yeniçaydurt mevkiinde, İstanbul istikametine seyreden sürücü S.K. idaresindeki 34 PMM 983 plakalı, kedi kumu yüklü tırın balatalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı sağ şeride çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi ve yangını söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU’DA ANADOLU OTOYOLU’NUN YENİÇAYDURT MEVKİİNDE KEDİ KUMU YÜKLÜ TIRIN BALATALARINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.