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Balığın bereketi tezgahlara yansıdı: hamsi 200 liradan başlıyor

Av yasağının sona ermesiyle İstanbul tezgahlarında hamsi, palamut ve istavrit bolluğu başladı; hamsi 200, palamut 100–150 lira arasında satılıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balığın bereketi tezgahlara yansıdı: hamsi 200 liradan başlıyor

balık sezonu başladı:

Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında hareketlilik hızlandı. İstanbul başta olmak üzere tezgahlarda hamsi, palamut, istavrit ve sardalya yerini alırken, balık fiyatlarının son üç yıldır büyük oranda sabit kaldığı belirtiliyor.

tezgahlarda fiyat ve bolluk:

Yaklaşık yarım asırlık deneyime sahip balıkçı Kenan Balcı, denizlerde bu sezon bir bolluk yaşandığını ve bunun fiyatlara doğrudan yansıdığını aktardı. Balcı, sezonun verimli geçtiğini söyleyerek hamsinin kilosunun 200 lira olduğunu, palamutun ise büyüklüğüne göre 100, 120 ve 150 lira arasında satıldığını belirtti. Bu durumun vatandaşların daha uygun fiyatlarla balık tüketmesine imkân verdiği ifade edildi.

balığın besin değeri ve tüketim önerisi:

Balcı, artan gıda fiyatlarına rağmen balık fiyatlarını mümkün olduğunca ekonomik tutmaya çalıştıklarını vurguladı: "Üç yıl önce hangi fiyatlardan balık satıyorsak bugün de vatandaşımıza aynı şekilde uygun fiyatlarla balık ulaştırmaya çalışıyoruz. Enflasyona inat üç yıldır balığa zam yapmadık."

Balığın hem fiyat açısından ulaşılabilir hem de besin değeri yüksek bir gıda olduğunu belirten Balcı, vatandaşlara haftada en az iki kez balık tüketmelerini ve özellikle çocuklar, gençler ile yaşlılara balık yedirmeye özen gösterilmesini önerdi.

denizlerin kıymeti ve enflasyonla mücadele:

Balcı, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatarak denizlerin sunduğu doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekti. Denizdeki bolluğun halkın sofrasına uygun fiyatlarla yansıtılmasının hedeflendiğini belirterek, "Enflasyonun ateşini balıkçılar söndürüyor" sözünü yineledi.

BALIKÇI KENAN BALCI, DENİZLERDEKİ BOLLUĞUN FİYATLARA DA YANSIDIĞINI BELİRTEREK, &quot;ENFLASYONUN...

BALIKÇI KENAN BALCI, DENİZLERDEKİ BOLLUĞUN FİYATLARA DA YANSIDIĞINI BELİRTEREK, "ENFLASYONUN ATEŞİNİ BALIKÇILAR SÖNDÜRÜYOR" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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