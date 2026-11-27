Projenin kapsamı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Yavuzer liderliğinde, balık işleme sırasında ortaya çıkan baş, kılçık ve deri gibi yan ürünlerden kolajen destekli bir çorba bazı geliştirme projesi hayata geçiriliyor. Proje, Teknopark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren BBY Biyoteknoloji ile iş birliği halinde yürütülüyor ve TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

uygulama ve değerlendirme:

Proje kapsamında deniz ürünleri işleme yan ürünlerinden öncelikle bir çorba bazı elde edilecek. Bu baz, kolajenle zenginleştirilecek ve dondurarak kurutma yöntemiyle toz formuna dönüştürülecek. Ürünün üretim sürecinde ve sonrasında besin değeri, duyusal özellikler, çözünürlüğü, kalite ölçütleri ve raf ömrü kapsamlı olarak incelenecek.

hedefler ve üniversite-sanayi iş birliği:

Proje, deniz ürünleri işleme yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasını, yerli üretim teknolojilerinin geliştirilmesini ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor. NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, projenin kaynakların verimli kullanılmasına ve yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirterek, projede emeği geçenleri tebrik etti.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EMRE YAVUZER’İN BALIK BAŞI, KILÇIĞI VE DERİSİ GİBİ İŞLEME YAN ÜRÜNLERİNDEN KOLAJEN DESTEKLİ TOZ BALIK ÇORBASI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN PROJESİ, TÜBİTAK DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.