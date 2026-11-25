Balık tüketiminde cıva uyarısı:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, bazı balık türlerinde biriken cıva miktarının yüksek ve uzun süreli tüketimde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Önmez, özellikle sinir sistemi üzerinde ortaya çıkan etkilerin ön plana çıktığını ve risk gruplarının bilinçli tercihler yapması gerektiğini vurguladı.

Hangi belirtilere dikkat edilmeli?:

Doç. Dr. Önmez’e göre balıklarda bulunan cıvanın çoğu metilcıva formunda olup sindirim yoluyla alınarak kan dolaşımına ve beyne ulaşabiliyor. Yüksek ve kronik maruziyette ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, kas koordinasyonunda bozulma, denge kaybı, görme alanında daralma, işitme sorunları, dikkat ve hafıza problemleri gibi nörolojik belirtiler gelişebilir. Daha ağır vakalarda yürüme güçlüğü ve kalıcı nörolojik hasarlar görülebilir.

Cıva etkileri her zaman ani ortaya çıkmayabilir; uzun süreli maruziyet sonucu belirtiler zaman içinde kötüleşebilir. Bu nedenle açıklanamayan nörolojik şikâyetleri olan kişilerin hekim tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor.

Hangi balıklar daha riskli, hangileri daha güvenli?:

Önmez, cıva birikiminin balık türüne, boyuna, yaşına ve yaşadığı çevrenin kirlilik düzeyine bağlı olarak değiştiğini belirtti. Besin zincirinin üstündeki büyük yırtıcı balıklarda cıva birikimi daha yüksek olabiliyor. Özellikle kılıç balığı, köpek balığı ve iri gözlü ton balığı (bigeye tuna) gibi türler yüksek cıva içerebiliyor. Buna karşılık hamsi, sardalya, somon ve alabalık genellikle daha düşük cıva düzeyine sahip seçenekler arasında sayılıyor.

Aynı türün bile yaşadığı denizin kirlilik düzeyi cıva miktarını etkilediği için tek bir türü sürekli tüketmek yerine düşük cıva içeren türler arasında çeşitlilik sağlamak öneriliyor.

Pişirme cıvayı yok etmiyor, seçim önemli:

Balığın taze veya iyi pişmiş olması cıva riskini ortadan kaldırmaz. Metilcıva balığın kas dokusunda biriktiği için kızartma, haşlama, fırınlama veya derisini çıkarma gibi yöntemler bu riski gidermez. Tüketicilerin görünüşüne bakarak cıva içerip içermediğini anlaması mümkün değildir; bu nedenle yüksek cıva içerebilecek türlerin sık tüketiminden kaçınmak en etkili yaklaşımdır.

Kimler daha dikkatli olmalı ve ne kadar tüketilmeli?:

Önmez özellikle hamileler, emzirenler ve çocuklar için riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Metilcıva plasenta yoluyla anne karnındaki bebeğe geçebilir ve gelişmekte olan beyin ile sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Çocukların sinir sistemi de yetişkinlere göre daha hassastır.

FDA ve EPA rehberlerine göre hamile ve emziren kadınlar için haftalık yaklaşık 225–340 gram arası en düşük cıvalı seçeneklerden balık tüketimi öneriliyor. 1–11 yaş arasındaki çocuklar için ise yaşa uygun porsiyon büyüklükleriyle haftada iki porsiyon balık tavsiye ediliyor. Bu öneriler, balığın sağladığı faydalardan yararlanırken cıva maruziyetini azaltmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Önmez sözlerini, yüksek cıva içeren balıkları uzun süre ve sık tüketen kişilerin ellerde ya da ayaklarda uyuşma, denge kaybı, görme bozukluğu veya açıklanamayan nörolojik yakınmalar fark ederse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirterek tamamladı. Bilinçli tür seçimi, çeşitlendirme ve tüketim sıklığına dikkat etmenin muhtemel sağlık risklerini azaltmanın en etkili yolları olduğu vurgulanıyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. ATTİLA ÖNMEZ