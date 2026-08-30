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Balıkçılardan ay-yıldızlı konvoyla denize zafer yürüyüşü

Tekirdağ Süleymanpaşa'da onlarca balıkçı teknesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ay-yıldızlı bayraklarla denizde konvoy yaparak zaferi andı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:26

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Balıkçılardan ay-yıldızlı konvoyla denize zafer yürüyüşü

etkinlik denizde gerçekleşti:

Süleymanpaşa Limanından denize açılan onlarca balıkçı teknesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile donatıldı.

Tekneler, denizde art arda sıralanarak uzun bir konvoy oluşturdu ve zafer coşkusu denize taşındı. Kıyıdan izleyenler, bayraklarla süslü geçidi ilgiyle takip etti.

Konvoy boyunca teknelerin düzenli sıralanışı ve dalgalarla uyumlu ilerleyişi, sahildeki izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

kooperatif başkanından mesaj:

İbrahim Pehlivanoğlu, 30 Ağustos'un büyük bir gurur ve bağımsızlık sembolü olduğunu belirterek, "Bizler de balıkçılar olarak bu anlamlı günü denizde bayraklarımızla kutlamak istedik. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

denizde kutlamanın anlamı:

Etkinlik, yerel denizcilik kültürünün ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak öne çıktı. Balıkçıların düzenlediği bu tür sembolik etkinlikler, halkın bayramı birlikte ve sahnede yaşama geleneğini güçlendiriyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BALIKÇILAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BALIKÇILAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DENİZDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KONVOY YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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