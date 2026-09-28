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Balıkesir açıklarında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Koyun Adası önlerinde su alarak karaya oturan yelkenliden çıkan iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonla kayalıktan kurtarılarak Bandırma'ya götürüldü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Balıkesir açıklarında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

koyun adası açıklarında kurtarma operasyonu:

28 Eylül tarihinde Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde su alarak batma tehlikesi geçiren bir yelkenli tekne karaya oturdu. Teknede bulunan 2 şahıs, teknenin karaya oturmasının ardından kayalık bir alana çıktı.

olayın gelişimi:

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre durum bildirilince bölgeye derhal arama kurtarma unsurları sevk edildi. Görevlendirilen ekipler arasında 1 Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-DOST), 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) yer aldı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne de bilgi verildi.

müdahale ve tahliye:

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayalık alanda tespit edilen iki kişi, Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek Bandırma'ya intikal ettirildi.

Balıkesir&#039;de kayalık alanda mahsur kalan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'de kayalık alanda mahsur kalan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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