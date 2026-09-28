Balıkesir açıklarında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

koyun adası açıklarında kurtarma operasyonu:

28 Eylül tarihinde Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde su alarak batma tehlikesi geçiren bir yelkenli tekne karaya oturdu. Teknede bulunan 2 şahıs, teknenin karaya oturmasının ardından kayalık bir alana çıktı.

olayın gelişimi:

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre durum bildirilince bölgeye derhal arama kurtarma unsurları sevk edildi. Görevlendirilen ekipler arasında 1 Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-DOST), 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) yer aldı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne de bilgi verildi.

müdahale ve tahliye:

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayalık alanda tespit edilen iki kişi, Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-509) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şahıslar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek Bandırma'ya intikal ettirildi.

Balıkesir'de kayalık alanda mahsur kalan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı